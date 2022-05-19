UEFA Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini kim kazandı? UEFA Kupasını kim kim aldı? İşte 2022 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu! - Haberler

Uefa Kupasını kim kazandı? UEFA Kupasını kim kim aldı? 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi sezonu sona erdi.UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi bu sezon 51. kez düzenlendi. Final maçı, Mayıs 2022 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumunda oynandı. Peki, UEFA Kupasını kim kazandı? 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini kim kazandı? İşte 2022 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu haberimizde...

UEFA KUPASINI KİM KAZANDI?

5-26 Ağustos 2021 ön eleme maçları ile başlayan UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonu sona erdi. Turnuva boyunca toplam 138 maç oynandı ve 365 gol atıldı. Finale Frankurt ile Rangers takımları kaldı. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın uzatmalarında da gol sesi çıkmayınca final maçı penaltılara kaldı. Penaltı atışlarında Frankurt 5-4'lük skor üstünlüğüyle UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu ve UEFA Kupasını kazanan takım oldu.

NORMAL SÜREDE EŞİTLİK BOZULMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça dengeli bir oyun oynanırken, iki takım da net pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarı da ise sahada bambaşka bir oyun vardı. 57. dakikada Rangers'tan Aribo gol perdesini açarak takımına üstünlüğü getirdi. Bu golden sonra Alman ekibi rakip kalede baskısını artırdı ve 69. dakikada Borre skora dengeyi getiren isim oldu. Normal sürede başka gol olmayınca maç uzatmaya gitti.

ŞAMPİYONU PENALTILAR BELİRLEDİ

Uzatma devrelerinde oldukça temkinli oynayan iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Rangers'ı 5-4 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

2021-22 UEFA AVRUPA LİGİ

2021-22 UEFA Avrupa Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük ikinci futbol organizasyonunun 51. sezonudur. UEFA Avrupa Ligi adı ve formatıyla ise 13. sezondur. Final maçı, Mayıs 2022 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumunda oynanacaktır.

24 Haziran 2021 tarihinde UEFA kulüpler bazındaki turnuvalarda deplasman golü kuralının kaldırdığını açıkladı. Buna göre, çift maçlı eleme sistemi ile oynanan turlarda takımların 2 maç sonunda attıkları toplam goller eşit olursa takımların deplasmanda attıkları gollere bakılmaksızın önce 30 dakikalık uzatma süresi oynanacak ve eşitliğin devam etmesi durumunda penaltı vuruşları yapılacaktır. Aynı açıklama ile grup aşaması sıralama kriterleri arasında yer alan 2 veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda takımların kendi arasındaki maçlarda da deplasman golleri kriteri kaldırılmıştır.

FRANKURT - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Frankurt - Rangers maçı 22:00'da başladı.

FRANKURT - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Frankurt - Rangers maçı 18 Mayıs 2022 Çarşamba bu akşam oynanacaktır.

FRANKURT - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankurt - Rangers maçı TV8.5 ve EXXEN'den canlı yayınlandı.

FRANKURT - RANGERS MAÇI NEREDE?

Frankurt - Rangers maçı, Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynandı.

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