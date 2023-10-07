UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanda?
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, tarihi galibiyetin ardından UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. Peki, UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanda?
UEFA kulüpler sıralaması Galatasaray kaçıncı sırada? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, tarihi galibiyetin ardından UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. Peki, UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanda? Detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester United'ı devirerek UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. Sarı-kırmızılıları, RAMS Başakşehir takip ediyor.
Son 5 yılın baz alındığı listede Galatasaray, şu ana kadar 30.500 puan topladı. RAMS Başakşehir ise 29.000 puanda kaldı.
Genel listeye bakıldığında sarı-kırmızılılar, 52. sıraya yükselerek Türkiye'nin en fazla puan toplayan kulübü oldu. Fenerbahçe, 26.000 puanla 60., Beşiktaş ise 10.000 puanla 138. sırada yer alıyor.