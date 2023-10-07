Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, tarihi galibiyetin ardından UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. Peki, UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanda?

UEFA kulüpler sıralaması Galatasaray kaçıncı sırada? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, tarihi galibiyetin ardından UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. Peki, UEFA kulüpler sıralamasında Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanda? Detaylar...

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA GALATASARAY KAÇINCI?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester United'ı devirerek UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. Sarı-kırmızılıları, RAMS Başakşehir takip ediyor.

GALATASARAY, TÜRK TAKIMLARI İÇİNDE ZİRVEDE

Son 5 yılın baz alındığı listede Galatasaray, şu ana kadar 30.500 puan topladı. RAMS Başakşehir ise 29.000 puanda kaldı.

TEMSİLCİLERİMİZİN GENEL SIRALAMADAKİ YERİ

Genel listeye bakıldığında sarı-kırmızılılar, 52. sıraya yükselerek Türkiye'nin en fazla puan toplayan kulübü oldu. Fenerbahçe, 26.000 puanla 60., Beşiktaş ise 10.000 puanla 138. sırada yer alıyor.