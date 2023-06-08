UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United, karşı karşıya geldi. Peki, şampiyon hangi takım oldu merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi'ni kim kazandı, hangi takım 2023? Konferans ligi şampiyonu kim oldu? İşte detaylar...

Uefa Avrupa Konferans Ligi (kısaca UKL) ya da Konferans Ligi, UEFA'nın Avrupa kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren düzenlediği futbol turnuvasıdır. Takımların turnuvaya katılımı, kendi liglerindeki ve kupalarındaki performansa göre belirlenecektir. Taslak olarak "Avrupa Ligi 2" isimlendirilmişti. Peki, UEFA Konferans Ligi'ni kim kazandı, hangi takım 2023? Konferans ligi şampiyonu kim oldu? Bilgiler sizlerle...

UEFA KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU 2023?

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi West Ham 2-1'lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi. West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

UEFA KONFERANS LİGİ NE ZAMAN DÜZENLENMEYE BAŞLADI?

Turnuva, 2021-22 sezonunda düzenlenmeye başlayan seviye olarak UEFA Avrupa Ligi'nin alt seviyesinde yer alacak ve UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 32 takıma düşürülecek. UEFA Konferans Ligi öncelikle UEFA listesindeki daha çok takımın Avrupa kupalarına katılımını sağlamak için düzenlenecek.