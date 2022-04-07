UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? Konferans Ligi maç programı!

UEFAKonferans Ligi çeyrek final ilk turu maçları futbolseverlerin heyecanını artırmakta. Çeyrek final müsabakasında oynanacak maçların hakemleri kim? Hangi futbolcular cezalı yada sakat? Oynanacak maçlar hangi kanalda? Maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? Konferans Ligi maç programı! detaylar haberimizde...

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMANİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk turu maçları 7 Nisan 2022 Perşembe günü 19.45'te açılış maçı Feyenoord - Slavia Prag karşılaşmasıyla başlayacak. Leicester City - PSV Eindhoven, Bodo/Glimt - Roma, Marsilya - PAOKmaçları ise 22.00'da oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk turu maçları EXXEN TV'de naklen yayınlanacaktır.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

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UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

Feyenoord - Slavia Prag:

Hollanda ve Çek temsilcileri arasında oynanacak maç saat 19.45'te Stadion Feijenoord stadında oynanacak.

arasında oynanacak maç saat 19.45'te Stadion Feijenoord stadında oynanacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemler, Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Maçın 4. hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Feyenoord'da Justin Bijlow, Jens Toornstra, Lutsharel Geertruida ve Philippe Sandler sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar. Misafir takımı Slavia Prag'da ise sakat yada cezalı bulunmamakta.

Leicester City - PSV Eindhoven:

İngiliz ve Hollanda temsilcileri arasında oynanacak maç saat 22.00'da King Power Stadium'da oynanacak.

King Power Stadium'da oynanacak. Maçı Ivan Kruzliak yönetecek. Yardımcı hakemler, Branislav Hancko ve Ján Pozor olacak. Maçın 4.hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Leicester City'de Danny Ward, Jamie Vardy, Ryan Bertrand ve Wilfred Ndidi sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar. PSV Eindhoven'da ise DavidPröpper, Phillipp Mwene ve Ryan Jared Thomas sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar.

Bodo/Glimt - Roma:

Norveç ve İtalyan temsilcileri arasındaoynanacak maç saat 22.00'da Aspmyra Stadion'da oynanacak.

maç saat 22.00'da Aspmyra Stadion'da oynanacak. Maçı Serdar Gözübüyük yönetecek. Yardımcı hakemler ise Joost van Zuilen ve Johan Balder olacaklar. Maçın 4.hakemi ise Sander van der Eijk olacak.

Bodo/Glimt - Roma maçında cezalı ve sakat bulunmamakta.

Marsilya - PAOK:

Fransız ve Yunan temsilcileri arasında oynanacak maç saat 22.00'da Orange Vélodrome stadında oynanacak.

saat 22.00'da Orange Vélodrome stadında oynanacak. Maçı Szymon Marciniak yönetecek. Yardımcı hakemler Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Maçın 4. hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.

Marsilya'da Arkadiusz Milik, Konrad De La Fuente ve Leonardo Julián Balerdi Rosa sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar. PAOK'da ise cezalı ve sakatlık durumu yok.





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