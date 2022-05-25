UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Roma - Feyenoord maçı hangi kanalda? Roma - Feyenoord maçı saat kaçta? - Haberler

Roma - Feyenoord maçı hangi kanalda futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2021 - 2022 sezonu UEFA Konferans Ligi bu akşam Roma - Feyenoord arasında oynanacak final maçıyla sona erecek. Heyecan dolu dakikalara sahne olması beklenen UEFA Konferans Ligi finalinde bu heyecan ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler UEFA Konferans Ligi finali hangi kanalda? merak ediyor. Peki,Roma - Feyenoord maçı hangi kanalda? Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

ROMA - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma - Feyenoord maçı 22:00'da başlayacaktır.

ROMA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Roma - Feyenoord maçı 25 Mayıs 2022 Çarşamba bu akşam oynanacaktır.

ROMA - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma - Feyenoord maçı TV8.5 ve EXXEN'den canlı yayınlanacaktır.

ROMA - FEYENOORD MAÇI NEREDE?

Roma - Feyenoord maçı, Tiran'da, Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem