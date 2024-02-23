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UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi tarihi ve saati merak ediliyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin belirleneceği kura çekimi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kura çekimi hangi kanalda ve ne zaman canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

UEFA Konferans Ligi kura çekimi heyecanı artıyor. Fenerbahçe'nin lider olarak son 16 turuna yükseldiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, rakipleri dün akşam oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından belirlendi. UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir...

23-02-2024 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi programı/etkinliği, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.

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UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/programı, 23 Şubat Cuma günü oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 15:00 başlayacak.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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