UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. UEFA Konferans Ligi kurası ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla sona erdi. Oynanan 16 karşılaşmanın ardından takımlar adlarını son 16 turuna yazdırdı. Temsilcimiz Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Basel'e 1-0'ın rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Merak edilenler arasında ise UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı? soruları yer aldı.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek Sivasspor ve Başakşehir'in de muhtelem rakipleri belli oldu. Temsilcilerimizin yer aldığı kura çekimi, bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Sivasspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Basel

Gent

Lech Poznan

Fiorentina

Lazio

AEK Larnaca

Sheriff

Anderlecht

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak.