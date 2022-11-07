UEFA konferans ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off maçları hangi tarihte?

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları bitti, son 16'ya kalan takımların eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak. Peki, UEFA konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, UEFA konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ...

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa ve Konferans Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Maçların ardından grup ikincileri ve Avrupa Ligi'nde grup üçüncüleri play-off karşılamaları için kura çekimine katılıyor. UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, kura çekilişi hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off karşılaşmaları için kura çekimi 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00'da House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen 'den canlı olarak aktarılacak.

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİNE KATILACAK TAKIMLAR KİMLER?

Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, CFR Cluj, Basel,

Bodo/Glimt, Ludogorets, Sheriff, Karabağ, AEK Larnaca, Braga, Lazio, Trabzonspor

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?

İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.