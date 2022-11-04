UEFA konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi takımlar var? Play off maçları ne zaman?
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Temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un grup liderliği için büyük avantaja sahip oldukları gruplarda grup lideri olan takımlar play-off turu oynamadan adlarını son 16 takım arasına yazdırmalarının ardından futbol severler UEFA Konferans ligi Play-off müsabakalarının ne zaman oylanacağı ve kura çekimini ne zaman gerçekleşeceğini merak etmeye başaltı .Peki, UEFA play off maçları ve kura çekimi ne zaman?İşte detaylar …
UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14:00'de gerçekleşecek. 2022-2023 sezonunun kura çekimi House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak aktarılacak.
- Başakşehir
- West Ham
- Villareal
- Nice
- AZ Alkmaar
- Djurgarden
- Sivasspor
- Slovan
2 maç üzerinden gerçekleşecek play-off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.