UEFA konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi takımlar var? Play off maçları ne zaman?

Temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un grup liderliği için büyük avantaja sahip oldukları gruplarda grup lideri olan takımlar play-off turu oynamadan adlarını son 16 takım arasına yazdırmalarının ardından futbol severler UEFA Konferans ligi Play-off müsabakalarının ne zaman oylanacağı ve kura çekimini ne zaman gerçekleşeceğini merak etmeye başaltı .Peki, UEFA play off maçları ve kura çekimi ne zaman?İşte detaylar …