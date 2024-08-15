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UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?

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Konferans kupalarındaki temsilcilerimizin maçları heyecanla takip edilirken bir yandan da kura çekim zamanları araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?

2024-25 sezonunda Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçları yankından takip ediliyor. Bir sonraki aşamada rakiplerinin kim olduğu da araştırılıyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ NEDİR?

UEFA Konferans Ligi (kısaca UKL) ya da Konferans Ligi (2024-25 sezonu öncesi UEFA Avrupa Konferans Ligi), UEFA'nın Avrupa kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren düzenlediği futbol turnuvasıdır. Takımların turnuvaya katılımı, kendi liglerindeki ve kupalarındaki performansa göre belirlenmektedir.


UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024-25?

UEFA Konferans Ligi kura takvimi:

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konferans Spor Gündem Spor Haberler

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