2024-25 sezonunda Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçları yankından takip ediliyor. Bir sonraki aşamada rakiplerinin kim olduğu da araştırılıyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ NEDİR?

UEFA Konferans Ligi (kısaca UKL) ya da Konferans Ligi (2024-25 sezonu öncesi UEFA Avrupa Konferans Ligi), UEFA'nın Avrupa kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren düzenlediği futbol turnuvasıdır. Takımların turnuvaya katılımı, kendi liglerindeki ve kupalarındaki performansa göre belirlenmektedir.



UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024-25?

UEFA Konferans Ligi kura takvimi: