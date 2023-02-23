UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Basel - Trabzonspor maçı. Maç hakkında detaylar araştırılırken UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, merak edildi.