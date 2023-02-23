UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
Gündem Haberleri
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Basel - Trabzonspor maçı. Maç hakkında detaylar araştırılırken UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, merak edildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı. Maç hakkında detaylar merak edilirken kura çekimi de araştırıldı. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.
Basel - Trabzonspor maçını TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Basel'da, St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kura Çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.