UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi!
Gündem Haberleri
Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izlemek isteyen kişiler tarafından UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda yapılacak sorusu araştırılmakta. UEFA Konferans Ligi ve Konferans liginde son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden izlenir?
Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Bu nedenle UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki birçok sporsever tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden izlenir? Sorusu da en merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden izlenir?
Bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN ekranlarından naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Exxen resmi internet sitesi üzerinden yayını canlı olarak izleyebilir.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek.
Gerçekleştirilecek olan kura çekimini canlı ve ücretsiz bir şekilde izlemek isteyen sporseverler, UEFA resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde UEFA Konferans Ligi kura çekimini izleyebilir. Haberimiz içerisinde yer almakta olan UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki ile canlı yayına ulaşabilirsiniz.
UEFA UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ
UEFA Konferans liginde gruplarını lider olarak tamlayan Sivasspor kura çekimine seri başı olarak katılacak. Temsilcimiz Başakşehir ve Sivassporun muhtemel rakipleri şu şekilde:
Anderlecht-Ludogorets
Fiorentina-Braga
Basel-Trabzonspor
Gent-Qarabagh
Cluj-Lazio
Dnipro-1 - Ae Kition
Lech Poznan-Bodo Glimt
Partizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak
Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.