Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izlemek isteyen kişiler tarafından UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda yapılacak sorusu araştırılmakta. UEFA Konferans Ligi ve Konferans liginde son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden izlenir?

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakibi belli oldu

Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Bu nedenle UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki birçok sporsever tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden izlenir? Sorusu da en merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı İZLE! UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden izlenir?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN ekranlarından naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Exxen resmi internet sitesi üzerinden yayını canlı olarak izleyebilir.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

Gerçekleştirilecek olan kura çekimini canlı ve ücretsiz bir şekilde izlemek isteyen sporseverler, UEFA resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde UEFA Konferans Ligi kura çekimini izleyebilir. Haberimiz içerisinde yer almakta olan UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki ile canlı yayına ulaşabilirsiniz.

UEFA UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİRİN RAKİPLERİ KİM OLACAK?

UEFA Konferans liginde gruplarını lider olarak tamlayan Sivasspor kura çekimine seri başı olarak katılacak. Temsilcimiz Başakşehir ve Sivassporun muhtemel rakipleri şu şekilde:

Anderlecht-Ludogorets

Fiorentina-Braga

Basel-Trabzonspor

Gent-Qarabagh

Cluj-Lazio

Dnipro-1 - Ae Kition

Lech Poznan-Bodo Glimt

Partizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.