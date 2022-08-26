UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İzle HD! Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle!
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Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Liginde temsil edecek Başakşehir'in rakibi belli oluyor. Başakşehir ve Sivasspor'ın gireceği kura çekiminde zorlu takımlar yer alıyor. İşte, Kura çekimi canlı izle! Kura çekimi canlı yayın!
Kura çekimi canlı yayın izle! Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Liginde temsil edecek Başakşehir'in ve Viasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, Kura çekimi canlı izle! Kura çekimi canlı yayın haberimizde...
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile ekranlara gelecek. KonferansLigi kura çekimi canlı izlemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.
Avrupa Konferans Liginde kura çekimine Başakşehir'in 1. torbadan girecek. Kura çekimi şuan devam ediyor. gerçekleştirilecek.
İşte Avrupa Konferans Liginde torbalar:
A GRUBU: Başakşehir, Fiorentina
B GRUBU: West Ham United, FCSB,
C GRUBU: Villarreal, Hapoel Beer Sheva,
D GRUBU: Partizan
E GRUBU: AZ Alkmaar
F GRUBU: Gent
G GRUBU: Slavia Prag
H GRUBU: Basel
1. Torba
Villarreal
Basel
Slavia Prag
Alkmaar
Gent
Başakşehir
Partizan
West Ham
2. Torba
Cluj
Molde
FCSB
Fiorentina
Köln
Hapoel Sheva
Apollon Limassol
Slovan Bratislava
3. Torba
Nice
Anderlecht
Zalgiris
Austria Wien
Hearts
Shamrock Rovers
Sivasspor
Vaduz
4. Torba
Dnipro-1
Lech Poznan
Slovacko
Silkeborg
Djurgarden
Pyunik
Riga
Balkani
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