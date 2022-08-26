UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İzle HD! Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle!

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Liginde temsil edecek Başakşehir'in rakibi belli oluyor. Başakşehir ve Sivasspor'ın gireceği kura çekiminde zorlu takımlar yer alıyor. İşte, Kura çekimi canlı izle! Kura çekimi canlı yayın!