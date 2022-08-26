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UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İzle HD! Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle!

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İzle HD! Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle!

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Liginde temsil edecek Başakşehir'in rakibi belli oluyor. Başakşehir ve Sivasspor'ın gireceği kura çekiminde zorlu takımlar yer alıyor. İşte, Kura çekimi canlı izle! Kura çekimi canlı yayın!

Kura çekimi canlı yayın izle! Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Liginde temsil edecek Başakşehir'in ve Viasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, Kura çekimi canlı izle! Kura çekimi canlı yayın haberimizde...

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile ekranlara gelecek. KonferansLigi kura çekimi canlı izlemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.

Avrupa Konferans Liginde kura çekimine Başakşehir'in 1. torbadan girecek. Kura çekimi şuan devam ediyor. gerçekleştirilecek.

İşte Avrupa Konferans Liginde torbalar:

A GRUBU: Başakşehir, Fiorentina

B GRUBU: West Ham United, FCSB,

C GRUBU: Villarreal, Hapoel Beer Sheva,

D GRUBU: Partizan

E GRUBU: AZ Alkmaar

F GRUBU: Gent

G GRUBU: Slavia Prag

H GRUBU: Basel

1. Torba

Villarreal

Basel

Slavia Prag

Alkmaar

Gent

Başakşehir

Partizan

West Ham

2. Torba

Cluj

Molde

FCSB

Fiorentina

Köln

Hapoel Sheva

Apollon Limassol

Slovan Bratislava

3. Torba

Nice

Anderlecht

Zalgiris

Austria Wien

Hearts

Shamrock Rovers

Sivasspor

Vaduz

4. Torba

Dnipro-1

Lech Poznan

Slovacko

Silkeborg

Djurgarden

Pyunik

Riga

Balkani

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın için AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ İZLE 'ye tıklayınız.

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Osman Demir
Osman Demir
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