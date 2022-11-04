UEFA Konferans Ligi gelirleri! Konferans Ligi gelirleri ne kadar? Konferans Ligi galibiyet primi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi gelirleri futbol severler tarafından merak ediliyor. 3 temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nden devam ediyor. Peki, Konferans Ligi gelirleri ne kadar? UEFA Konferans Ligi gelirleri ne kadar? İşte, Konferans Ligi galibiyet primi! Konferans Ligi beraberlik primi!

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Konferans Ligi gelirleri! UEFA Avrupa Konferans Ligi gelirleri futbol severler tarafından merak ediliyor. 3 temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nden devam ediyor. Peki, Konferans Ligi gelirleri ne kadar? UEFA Konferans Ligi gelirleri ne kadar? İşte, Konferans Ligi galibiyet primi! Konferans Ligi beraberlik primi haberimizde...

KONFERANS LİGİ GELİRLERİ

Katılım Ücreti: 2.900.000€

Gruplarda Maç Başı Galibiyet: 500.000€

Gruplarda Maç Başı Beraberlik: 166.000€

Son 16 Turu: 600.000€

Çeyrek Final: 1.000.000€

Yarı Final: 2.300.000€

Finalist: 3.500.000€

Final Kazanan: 5.000.000€

Turnuva para ödülleri olarak diğer organizasyonlar olan UEFA şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa ligine oranla para ödülü olarak daha az para ödülü dağıtmaktadır.

Organizasyonun temel amacı

Organizasyonun oluşmasındaki ana sebep UEFA'nın Doğu Avrupa'daki takımların daha fazla katılım sağlayarak Avrupa'ya renk katılması istenmiştir. UEFA aldığı kararla Konferans ligini kurmuş ve Avrupa'da mücadele edecek 32 takımlı bir 3. klasman lig oluşturmuş 2021-2022 itibari ile faaliyete geçmiştir.

Grup ve eleme aşaması

Turnuvanın formatı, dört takımdan oluşan sekiz grup olacak ve ardından eleme turu, çeyrek final, yarı final ve final yapılacak. Gruplarında ikinci sırada yer alan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü sırada tamamlayan takımları arasında ek bir eleme turu oynanacaktır. Kupayı kazanan takım, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacaktır.