UEFA Konferans Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Nisan Perşembe 2022 günü Konferans ligi tüm maç sonuçları!
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UEFA Konferans Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları oynandı. Maçların sonuçları ise merak edildi. Peki 7 Nisan Perşembe 2022 Konferans Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...
Konferans ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni sonuçlar nasıl, rövanşta kim avantajlı? 7 Nisan UEFA Konferans Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Nisan Perşembe 2022 günü Konferans ligi tüm maç sonuçları! Yarı finale hangi takımlar çıktı? Kimler yarı finale yükseldi? İşte detaylar...
UEFA KONFERANS LİGİ 7 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI
UEFA Konferans Ligi 7 Nisan Perşembe tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.
- Leicester City 0 - 0 PSV
- Bodo Glimt 2 - 1 Roma
- Feyenoord 3 - 3 Slavia Prag
- Marsilya 2 - 1 PAOK
Maçların rövanşları 14 Nisan 2022 tarihinde oynanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
İşte Konferans Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri:
Çeyrek Final:
Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda)
Bodo Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)
Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)
Yarı Final:
Leicester City/PSV - Bodo Glimt/Roma
Feyenoord/Slavia Prag - Marsilya/PAOK