Konferans ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni sonuçlar nasıl, rövanşta kim avantajlı? 7 Nisan UEFA Konferans Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Nisan Perşembe 2022 günü Konferans ligi tüm maç sonuçları! Yarı finale hangi takımlar çıktı? Kimler yarı finale yükseldi? İşte detaylar...

UEFA KONFERANS LİGİ 7 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

UEFA Konferans Ligi 7 Nisan Perşembe tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

Leicester City 0 - 0 PSV

Bodo Glimt 2 - 1 Roma

Feyenoord 3 - 3 Slavia Prag

Marsilya 2 - 1 PAOK

Maçların rövanşları 14 Nisan 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

İşte Konferans Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri:

Çeyrek Final:

Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda)

Bodo Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)

Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

Yarı Final:

Leicester City/PSV - Bodo Glimt/Roma

Feyenoord/Slavia Prag - Marsilya/PAOK

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