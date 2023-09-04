UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son tarih ne zaman? UEFA isim listesi ne zaman verilecek?

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu iki transfer için artık geri sayımda. Sarı-kırmızılılar orta saha için Ndombele ve stoper Davinson Sanchez'in TFF'de takım kısmını boş bırakacak şekilde lisans kaydını açtı. Peki, UEFA kadro bildirimi son tarih ne zaman? UEFA isim listesi ne zaman verilecek?

Galatasaray, orta saha Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 2 futbolcunun da TFF lisans kaydını açtı. Dünyaca ünlü yıldızların bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. UEFA kadro bildirimi son tarih ne zaman? UEFA isim listesi ne zaman verilecek?

PLAY OFFLARDA AÇIKLANAN LİSTE

Play Off aşamasında UEFA listesinde şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİ SON TARİH NE ZAMAN?

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların 4 Eylül'de Orta Avrupa Saati baz alınarak 24.00'a kadar kadrolarını açıklamaları gerekiyor.

AVRUPA'DA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Dünyanın her tarafından takip edilen, dünyaca ünlü futbolcuların oynadığı Bundesliga, Premier League, Seria A, Ligue 1 ve La Liga için transfer dönemi bugün sona eriyor. 1 Eylül 2023 Avrupa'da transfer döneminin son günü. Takımlar son transferler için saatler sayıyor. Türkiye'de ise transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.