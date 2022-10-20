Bugün birbirinden güçlü ekipler UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Peki, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi? Maçlar hangi Youtube kanalında?

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN KURULDU?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA ülkelerine bağlı Kadın futbol takımları arasında düzenlenen ilk uluslararası futbol organizasyonudur. Organizasyon 2001-02 sezonunda Kadınların futbola ilgisini artırmak için düzenlenmiştir.

Turnuva UEFA Kadınlar Kupası ismiyle başlamış, 2009-10 sezonunda ise turnuvanın formatı yenilenmiştir. Buna bağlı olarak da ismi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi olarak yeniden düzenlenmiştir ve yeni bir logo hazırlanmıştır. 2009-10 sezonuna kadar final maçı rövanşlı oynanmakta iken bu sezondan itibaren tek maç üzerinden oynanmaya başlamıştır.

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları Youtube "DAZN UEFA Women's Champions League" kanalında yayınlanmaktadır.

YOUTUBE KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ KANALI