2024 yılından itibaren Uefa, Şampiyonlar Ligi'nde "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacağını açıkladı. Buna göre dev turnuvada mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. UEFA Ülke Sıralaması'nda yer alan 5. ülkeden de artık 4 takım direkt Devler Ligi'ne katılacak. Grup aşaması yerine tüm takımlar maçları lig usulü oynayacak. Ligi ilk 8 sırada bitirenler doğrudan, 9-24. sıra arasında yer alan takımlar ise kendi aralarında oynayacakları iki ayaklı maçlardan sonra son 16 turuna yükselecek. UEFA İsviçre sistemi nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa, Konferans Ligi kaç takım katılacak?

UEFA İSVİÇRE SİSTEMİ NEDİR?

Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük yenilik grup aşaması sisteminden lig sistemine geçilmesi oldu. Buna göre her kulüp, lig aşamasında iç saha ve deplasmanda 3 maç yerine 8 farklı rakiple 4'ü içeride, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak.

İLK 8 TAKIM DOĞRUDAN ELEME TURUNA GEÇECEK

Sezon sonunda ligde yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24. sıra arasında ligi bitiren takımlar ise birbirleriyle iki ayaklı eleme oynayacak. Bu elemeyi geçen takımlar son 16 turuna adını yazdıracak. 34 takım Şampiyonlar Ligi'ne ligdeki başarılarına göre katılırken, kalan 2 takım ise özel davetiyeyle turnuvada yer alacak.

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