UEFA Fenerbahçe'ye soruşturma mı açtı? Fenerbahçe soruşturma sonucu ne olur? UEFA soruşturması! - Haberler

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UEFA Fenerbahçe'ye soruşturma mı açtı? Fenerbahçe soruşturma sonucu ne olur? UEFA soruşturması!

UEFA Fenerbahçe'ye soruşturma mı açtı? Fenerbahçe soruşturma sonucu ne olur? UEFA soruşturması!

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı tepki çekmişti. UEFA'dan yaşanan olaya ilişkin ilk hamle geldi. Peki, UEFA Fenerbahçe soruşturma mı açtı? UEFA Fenerbahçe'ye neden soruşturma açtı? Fenerbahçe soruşturma sonucu ne olur? UEFA soruşturması!

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UEFA Fenerbahçe soruşturması merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı tepki çekmişti. UEFA'dan yaşanan olaya ilişkin ilk hamle geldi. Peki, UEFA Fenerbahçe soruşturma mı açtı? UEFA Fenerbahçe'ye neden soruşturma açtı? Fenerbahçe soruşturma sonucu ne olur? UEFA soruşturması haberimizde...

UEFA FENERBAHÇE SORUŞTURMASI

Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında yaptığı Vladimir Putin tezahüratının ardından UEFA, "Uygunsuz davranış" nedeniyle soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Fenerbahçe taraftarlarının Dinamo Kiev maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı yaptığı tezahüratların ardından, 'uygunsuz davranış' nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA Fenerbahçe'ye soruşturma mı açtı? Fenerbahçe soruşturma sonucu ne olur? UEFA soruşturması!

NE OLMUŞTU?

Dinamo Kiev forması giyen Buyalskiy 57. dakikada attığı golün ardından tribündeki Fenerbahçeli taraftarları kışkırtmıştı. Ukrayna ekibinin yedek kulübesinden de benzer davranışların yapılmasının ardından stattaki sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yaptı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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