UEFA Euro 2024 Elemeleri kaç takım gruptan çıkıyor?
53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Peki, UEFA Euro 2024 Elemeleri kaç takım gruptan çıkıyor?
Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak. Peki, UEFA Euro 2024 Elemeleri kaç takım gruptan çıkıyor? İşte, detaylar…
UEFA EURO 2024 ELEMELERİ KAÇ TAKIM GRUPTAN ÇIKIYOR?
53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.
Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak.
Finallerde yer alacak 24 takımın üçü ise, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamalarına göre belirlenecek 12 takımın oynayacağı play-off turunun ardından belli olacak.
2022/23 UEFA Uluslar A, B ve C Liglerinin liderleri eğer UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılma hakkını önceden elde etmişse, play-off turundaki yerleri kendileriyle aynı ligde yer alan bir sonraki en iyi takıma geçecek. Eğer aynı ligde yeterli sayıda tur atlayamamış takım bulunmuyorsa, play-off kotaları D Ligi'ne kadar bir sonraki en iyi lige aktarılacak.
EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ
1. Maçlar
23-25 Mart 2023
2. Maçlar
26-28 Mart 2023
3. Maçlar
16-17 Haziran 2023
4. Maçlar
19-20 Haziran 2023
5. Maçlar
7-9 Eylül 2023
6. Maçlar
10-12 Eylül 2023
7. Maçlar
12-14 Ekim 2023
8. Maçlar
15-17 Ekim 2023
9. Maçlar
16-18 Kasım 2023
10. Maçlar
19-21 Kasım 2023
Play-off Yarı Finalleri
21 Mart 2024
Play-off Finalleri
26 Mart 2024