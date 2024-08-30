UEFA çekilişi ne zaman, hangi kanalda? UEFA çekilişi nasıl izlenir?

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray 2024 2025 yılında Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. UEFA çekilişi ne zaman, hangi kanalda? UEFA çekilişi nasıl izlenir?

TURNUVA FORMATI DEĞİŞTİ!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/programı, 30 Ağustos Cuma günü oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ - KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 14:00'te başlayacak

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 15:30'da başlayacak.

UEFA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

2024-25 UEFA Avrupa Ligi grup maçları 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

UEFA, Nyon'da gerçekleştirilecek olan kura çekimini sporseverlerle resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlayacak.

Kura çekiminin canlı yayınına bu adresten 1 adresten 2 ulaşabilirsiniz.

Kura çekimi henüz başlamadı.