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UEFA canlı yayın! KURA ÇEKİMİ! UEFA canlı yayın kura çekimi izle! UEFA TV canlı!

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UEFA canlı yayın! KURA ÇEKİMİ! UEFA canlı yayın kura çekimi izle! UEFA TV canlı!

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, UEFA canlı yayın kura çekimi! UEFA canlı yayın kura çekimi izle! UEFA TV canlı!

UEFA canlı yayın! Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, UEFA canlı yayın! UEFA canlı yayın kura çekimi izle! UEFA TV canlı izle haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile ekranlara gelecek. Avrupa Ligi kura çekimi canlı izlemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.

UEFA canlı yayın! KURA ÇEKİMİ! UEFA canlı yayın kura çekimi izle! UEFA TV canlı!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın için AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ İZLE 'ye tıklayınız.

Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:

1.TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

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