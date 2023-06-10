UEFA başkanı kimdir? Aleksander Ceferin kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen UEFA başkanı Aleksander Ceferin kimdir merak edildi. Peki, UEFA başkanı kimdir? Aleksander Ceferin kimdir, kaç yaşında, nereli? Aleksander Ceferin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi. Peki, UEFA başkanı kimdir? Aleksander Ceferin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte bilgiler...

UEFA BAŞKANI KİMDİR?

Mevcut UEFA başkanı Aleksander Ceferin'dir.

ALEKSANDER CEFERİN KİMDİR?

Aleksander Ceferin (d. 13 Ekim 1967, Ljubljana, Slovenya) Sloven futbol yöneticisi. 2011 ve 2016 tarihler arasında Sloven futbol federasyonu (NZS) başkanı. Avukat olan Ceferin 14 Eylül 2016 tarihinde UEFA Başkanı seçildi.

Biyografi

1991 yılında Ljubljana Üniversitesi'nden hukuk bölümünden mezun olduktan sonra, ailesinin hukuk bürosunda ağırlıklı olarak spor kulüpleri ve sporcuları temsil etti. Daha sonra firmanın yönetimini babasından devraldı.

Görev

2005 yılında Ceferin, amatör kulüp FC Ljubljana Lawyers'ın icra kurulu üyesi oldu. 2006 ve 2011 yılları arasında NK Olimpija Ljubljana üyesiydi.

2011'de Ceferin, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. 2011 ve 2016 yılları arasında UEFA Hukuk İşleri Komitesi'nin ikinci ve üçüncü başkan yardımcılığını yaptı.

Norveçli futbol dergisi Josimar'dan gazeteciler, özgeçmişinde henüz açıklığa kavuşmamış çelişkiler keşfetti. Slovenya tüzüğüne göre, dernek başkanlığını devralmadan önce bir futbol kulübünün yönetim kurulunda yeterince uzun süre aktif olup olmadığı konusunda şüpheler var. Futsal kulübü KMN Svea Lesna Litija ile ilişkisi de sorgulandı.

UEFA Başkanlığı

14 Eylül 2016'da Ceferin, UEFA'nın yedinci Başkanı seçildi. Bu onu otomatik olarak FIFA Başkan Yardımcısı yaptı. Atina'daki UEFA Kongresi'nde 42 oy alırken, rakibi Hollandalı Michael van Praag 13 oy aldı. Seçimde diğerleri arasındaydı. DFB ve eski UEFA genel sekreteri ve şu anki FIFA patronu Gianni Infantino tarafından destekleniyor.

Nisan 2017'de, UEFA başkanlığı ve UEFA İcra Komitesi üyeliği için bir zaman sınırlaması getirilmesi de dahil olmak üzere, iyi yönetişim alanında Ceferin'den bazı reform önerileri kabul edildi. Ayrıca, o zamandan beri İcra Komitesi adayları, ulusal derneklerinde lider bir rol (Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter veya CEO) almak zorunda kaldılar.

Ceferin ayrıca, 2009 yılından beri yürürlükte olan mali fair play önlemlerinin sıkılaştırılması lehine defalarca konuştu. 7 Şubat 2019'da dört yıllık göreve tekrar seçildi.

Spordaki Pozisyonlar

Basında çıkan haberlere göre, Ceferin İskandinavya'nın EM 2028 teklifini destekliyor. Buna karşılık, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Norveç'in erken bir aşamada Ceferin'in halkına destek verdikleri söyleniyor. Bu anlaşmanın Gianni Infantino ve danışmanı Norveçli Kjetil Siem'in arabuluculuğuyla gerçekleştiği söyleniyor.

Ceferin, eskiden olduğu gibi 16 takım yerine 24 takımla Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya devam etmek istiyor. Öte yandan, futbol dünya şampiyonalarında katılımcıların sahasında 40 ülkeye çıkması amaçlanan bir artıştan şüpheleniyor. Bir önceki UEFA Şampiyonlar Ligi ile rekabet edecek bir Avrupa süper ligi fikrini "UEFA'ya karşı bir savaş" olarak nitelendirdi.

Ceferin, Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinin New York gibi diğer kıtalara taşınmasını önerdi. Bu hemen eleştiriyle karşılaştı.

Özel Hayat

Aleksander Ceferin evli ve üç çocuk babasıdır. Futbol, ??futsal, karate ve motor sporları sporlarında aktif bir katılımcıdır. Slovence dışında İngilizce, İtalyanca, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça da konuşmaktadır.