Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile oynanan mücadeleyi yöneten Portekizli Hakem Antonio Nobre'yi UEFA'ya şikayet etti. Peki, UEFA Başkanı Bayern Maçı açıklaması ne? Bayern Münih maçı tekrar mı edilecek iptal mi oldu? Antonio Nobre ceza aldı mı?

UEFA Başkanı Bayern Maçı açıklaması ne? Bayern Münih maçı tekrar mı edilecek iptal mi oldu? Antonio Nobre ceza aldı mı?

Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından beş sayfalık özel mektupla UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet edildi. Peki, Antonio Nobre ceza aldı mı? UEFA Başkanı Bayern Maçı açıklaması ne? Bayern Münih maçı tekrar mı edilecek iptal mi oldu?

UEFA BAŞKANI BAYERN MAÇI AÇIKLAMASI NE?

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sonuca etki eden Nobre'ye bir daha bu arenada görev verilmeyecek.

NE OLMUŞTU?

Harry Kane 80. dakikada topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu esnada VAR sistemi bozuldu ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi.

Antonio Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uymak durumundaydı ancak VAR odasındaki Tiago Martins ve Juan Martinez ile 2 kez konuşarak golü verdi.