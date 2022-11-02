UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının başlangıç saatinde değişiklik yaşandı. Tam saatinde başlamayan maçlar için izleyiciler, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçları yok mu, neden yok, saat kaçta, ne zaman başlayacak? 2-3 Kasım Ş. Ligi maçları saat kaçta? merak etti. Peki, UEFA Avrupa maçları saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları normalde Türkiye saati ile 22:00 'da başlıyordu. Fakat dün yapılan değişiklikle birlikte maçlar 23:00 'da başlayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları neden saat 11'de? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları nede 10'da değil 11'de başlıyor? UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçları yok mu, neden yok, saat kaçta, ne zaman başlayacak? 2-3 Kasım Ş. Ligi maçları saat kaçta? İşte bilgiler...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI YOK MU, NEDEN YOK?

Maçlar kaldığı yerden devam ediyor fakat saatlerinde bir değişiklik yaşandı. Normalde Avrupa maçları saat 22:00'da başlıyordu. Yapılan değişiklikle maçlar Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak. Kış saati uygulamasından dolayı maçlar 1 saat geç başlamış olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA 2022-2023?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları normalde saat 22:00 'da başlıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte maçlar artık 23:00 'da başlayacak. Aynı şekilde Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de bazı maçlar 23:00 'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEDEN SAAT 11'DE?

Avrupa kış saati uygulamasına geçtiği için ve Türkiye kış saat uygulamasına geçmediği için maçların saatinde değişiklik yaşandı. Bundan böyle Türkiye saat iile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları 22:00 'da değil 23:00 'da başlayacak.