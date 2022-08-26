UEFA Avrupa maçları ne zaman başlıyor? Avrupa Ligi maçları tarihi

Dünyaca ünlü takımların karşı karşıya gelip mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Ağustos Cuma günü gruplar İstanbul'da çekilen kura sonucu belli oldu. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da rakipleri bugün belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? Avrupa Ligi fikstür

Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup kuraları bugün gerçekleşti. Şimdi ise futbolseverlerin gündeminde Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? Sorusu gündeme geldi. Merakla araştırılan konu özellikle temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları tarafından daha fazla araştırılıyor. UEFA'nın fikstürü açıklamasının ardından Avrupa Ligi maçlarının tarihi belli olacak. Avrupa ligi maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa maçları ne zaman başlıyor?

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avrupa Ligi torbalarının açıklanmasının ardından grupların belirlenmesi için grup kuraları bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14:00'da gerçekleştirildi. Şimdi ise futbolu takip edenler Avrupa Ligi maçları ne zaman? Diye araştırmalara başladı. Şuanlık Avrupa Ligi maçları hakkında bilinen bilgiler şu yönde, UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül tarihinde başlarken 3 Kasım tarihinde bitecek. Avrupa Ligi'nin finali ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte Puskas Arena'da oynanacak. Henüz UEFA'dan gelen fikstür açıklaması olmadığı için Avrupa Ligi maç günleri netleşmedi.

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