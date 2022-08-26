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UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe'nin grubunda kimler var? B grubunda yer alan takımlar hangileri? İşte B grubu takımları!

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UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe'nin grubunda kimler var? B grubunda yer alan takımlar hangileri? İşte B grubu takımları!

26 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin takımında yer alan takımlar oldukça merak ediliyor. Peki UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe'nin grubunda kimler var? B grubunda yer alan takımlar hangileri? İşte B grubu takımları!

26 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin takımında yer alan B grubu takımları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbol severlerin merak ettiği sorular arasında Fenerbahçe'nin grubunda kimler var? Sorusu yer alıyor. Peki UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe'nin grubunda kimler var? B grubunda yer alan takımlar hangileri? İşte B grubu takımları!

FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDA KİMLER VAR?

UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe'nin grubunda yer alan takımlar oldukça merak ediliyordu. Kuraların çekiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte Fenerbahçe'nin grubunda yer alan takımlar belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin grubunda yer alan takımlar.

UEFA AVRUPA LİGİNDE FENERBAHÇE İLE AYNI GRUPTA YER ALAN TAKIMLAR

  • FENERBAHÇE SK
  • FC DYNAMO KİEV
  • AEK LARNACA FC
  • STADE RENNAIS FC
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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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