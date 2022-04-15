UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? Bu sezon yarı final eşleşmeleri kimler arasında olacak? - Haberler

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? Bu sezon yarı final eşleşmeleri kimler arasında olacak?

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? Bu sezon yarı final eşleşmeleri kimler arasında olacak?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale çıkacak takımlar bugün belli oldu. Futbol severler, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? Bu sezon yarı final eşleşmeleri kimler arasında olacak? merak etti. Peki, Avrupa Ligi'nde yarı finale hangi takımlar yükseldi? Konferans Ligi'nde yarı finale yükselenler kimler oldu? İşte detaylar...

Avrupa kupalarında yavaş yavaş son turlara gelinirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? Bu sezon yarı final eşleşmeleri kimler arasında olacak?

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan çeyrek final maçları sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupa 2'de Eintracht Frankfurt büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda Barcelona'yı 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Öte yandan West Ham, Lyon karşısında deplasmanda 10 dakikada 3 gol buldu ve yarı finalde Frankfurt'un rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

  • Rb Leipzig - Rangers
  • West Ham - Frankfurt

UEFA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0 yendi ve yarı finale yükseldi. 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya gelen PSV ile Leicester City arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-1 kazanarak yarı finalde Roma'nın rakibi oldu. Konferans Ligi yarı finaldeki diğer eşlemenin adı ise Feyenoord-Olimpik Marsilya.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

  • Leicester City - AS Roma
  • Feyenoord - Olimpik Marsilya
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? Bu sezon yarı final eşleşmeleri kimler arasında olacak?

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