UEFA Avrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi ne zaman ,saat kaçta? UEFA Avrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
Gündem Haberleri
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kurası çekiliyor! Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek kura çekilişi ardından temsilcilerimiz Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, UEFA Avrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi ne zaman ,saat kaçta? UEFA Avrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans liginde son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehirin rakipleri belli olacak. Peki, UEFAAvrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi ne zaman ,saat kaçta? UEFA Avrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN ekranlarından naklen yayımlanacak.
UEFA Avrupa liginde gruplarını lider tamlayan Fenerbahçe kura çekimine seri başı olarak katılacak. Sarı Lacivertli ekibin rakipleri şu şekilde:
Manchester United-Barcelona
PSV Eindhoven-Sevilla
Midtjylland-Sporting Lizbon
Monaco-Bayer Leverkusen
Union Berlin-Ajax
Rennes-Shaktar Donetsk
Roma-Salzburg
Nantes-Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.
UEFA Konferans liginde gruplarını lider olarak tamlayan Sivasspor kura çekimine seri başı olarak katılacak. Temsilcimiz Başakşehir ve Sivassporun muhtemel rakipleri şu şekilde:
Anderlecht-Ludogorets
Fiorentina-Braga
Basel-Trabzonspor
Gent-Qarabagh
Cluj-Lazio
Dnipro-1 - Ae Kition
Lech Poznan-Bodo Glimt
Partizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak