UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kurası çekiliyor! Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek kura çekilişi ardından temsilcilerimiz Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, UEFA Avrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi ne zaman ,saat kaçta? UEFA Avrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Basel hangi ülkenin takımı? Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans liginde son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehirin rakipleri belli olacak. Peki, UEFAAvrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi ne zaman ,saat kaçta? UEFA Avrupa ligi ve Konferans ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ-KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN ekranlarından naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇENİN RAKİPLERİ KİM OLACAK?

UEFA Avrupa liginde gruplarını lider tamlayan Fenerbahçe kura çekimine seri başı olarak katılacak. Sarı Lacivertli ekibin rakipleri şu şekilde:

Manchester United-Barcelona

PSV Eindhoven-Sevilla

Midtjylland-Sporting Lizbon

Monaco-Bayer Leverkusen

Union Berlin-Ajax

Rennes-Shaktar Donetsk

Roma-Salzburg

Nantes-Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.

SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİRİN RAKİPLERİ KİM OLACAK?

UEFA Konferans liginde gruplarını lider olarak tamlayan Sivasspor kura çekimine seri başı olarak katılacak. Temsilcimiz Başakşehir ve Sivassporun muhtemel rakipleri şu şekilde:

Anderlecht-Ludogorets

Fiorentina-Braga

Basel-Trabzonspor

Gent-Qarabagh

Cluj-Lazio

Dnipro-1 - Ae Kition

Lech Poznan-Bodo Glimt

Partizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak