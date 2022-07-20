Şampiyonlar Ligi VAR sistemi var mı ve Avrupa Konferans Ligi VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-off VAR var mı?

Şampiyonlar Ligi var var mı? UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un oynadığı maçlarda VAR uygulaması olup, olmadığı merak edilmekte. Birçok vatandaş internette "UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playofflar'da VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-off mücadelelerinde VAR var mı? Avrupa Konferans ligi'nde var var mı? UEFA Avrupa Ligi Playofflar'da VAR var mı?" sorularını aratmakta. Detaylar haberimizde...

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİNDE VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinde grup etaplarında VAR sistemi yer almaktadır.

Ancak temsilcilerimizin de oynadığı play-off mücadelelerinde oldukça tartışmalı kararlardan dolayı oldukça araştırılmış ve bu kararlar sırasında hiç VAR uygulamasına gidilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması bulunmamakta.

PLAYOFFLARDA VAR NEDEN YOK?

UEFA'nın bu maçlara VAR uygulamaması olmamasının nedeni, katılım gösteren takımlarının stadyum alt yapılarının VAR uygulamasına uygun olmaması.

PLAYOFF MAÇLARINDA KALE ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playoff turlarına kale çizgisi teknolojisi bu sezon öncesinde geldi.