UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor hangi torbada? Avrupa Ligi Trabzonspor muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi torbaları

Futbolseverlerin büyük bir heyecan ve coşku ile takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belirlenmesi için belirlenen torbalardaki takımlar birbiri ile rakip olma ihtimali olan takımlardır. Ülkemizi temsil edecek takımlar arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor var. Peki, UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor hangi torbada? Avrupa Ligi Trabzsonspor rakipleri kim?

Şampiyonlar Ligi'nden Kopenhag'a mağlup olarak ayrılan bordo- mavili takım UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam edecek. Play-off turlarının bitmesinin ardından Avrupa Ligi kura torbaları belirlendi. Bunun ardından ise gruplar belirlenecek. Kopenhag ile play-off rövanş maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor Kopenhag'a yenilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor hangi torbada? Avrupa Ligi Trabzonspor muhtemel rakipleri kim?

UEFA AVRUPA LİGİ TRABZONSPOR HANGİ TORBADA?

Play-off turlarının bitmesiyle Avrupa Ligi torbaları dün belli oldu. Peki, Trabzsonspor hangi torbada Sorusu futbolseverler tarafından merak konusu. Trabzonspor sahip olduğu 5 bin 500 puanla 4. Torbada yer almaktadır. Peki, 4. Torbada hangi takımlar var? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kim?

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.