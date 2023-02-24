Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek kura çekilişi ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Soruları gündeme geldi ve araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Sorusu, gündemde yer alması nedeniyle sporseverler tarafından araştırılmakta. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans liginde son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN ekranlarından naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Exxen resmi internet sitesi üzerinden yayını canlı olarak izleyebilir.

FENERBAHÇENİN RAKİPLERİ KİM OLACAK?

UEFA Avrupa liginde gruplarını lider tamlayan Fenerbahçe kura çekimine seri başı olarak katılacak. Sarı Lacivertli ekibin rakipleri şu şekilde:

Manchester United-Barcelona

PSV Eindhoven-Sevilla

Midtjylland-Sporting Lizbon

Monaco-Bayer Leverkusen

Union Berlin-Ajax

Rennes-Shaktar Donetsk

Roma-Salzburg

Nantes-Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.

SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİRİN RAKİPLERİ KİM OLACAK?

UEFA Konferans liginde gruplarını lider olarak tamlayan Sivasspor kura çekimine seri başı olarak katılacak. Temsilcimiz Başakşehir ve Sivassporun muhtemel rakipleri şu şekilde:

Anderlecht-Ludogorets

Fiorentina-Braga

Basel-Trabzonspor

Gent-Qarabagh

Cluj-Lazio

Dnipro-1 - Ae Kition

Lech Poznan-Bodo Glimt

Partizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak