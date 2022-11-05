UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 kura çekiminin ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Detayları haberimizde…
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları nihayet tamamlandı. Play-off ve son 16 eşleşmeleri kura çekimiyle beraber netlik kazanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin belli olacağın UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi saat kaçta? İşte detaylar…
UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım Pazartesi saat 14.00'te çekilecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimlerinde belli olacak.
- Fenerbahçe
- Arsenal
- Real Betis
- Union Saint Gilloise
- Real Sociedad
- Feyenoord
- Freiburg
- Ferençvaroş
- PSV
- Rennes
- Roma
- Union Berlin
- Manchester United
- Midtjylland
- Nantes
- Monaco
- Arsenal
- Hollanda PSV
- Fenerbahçe
- Rennes
- Real Betis
- Roma
- Union Saint-Gilloise
- Union Berlin
- Real Sociedad
- Manchester United
- Feyenoord
- Midtjylland
- Freiburg
- Nantes
- Ferencváros
- Monaco
- Ajax
- Bayer Leverkusen
- Barcelona
- Sporting
- Red Bull Salzburg
- Shakhtar Donetsk
- Sevilla
- Juventus
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