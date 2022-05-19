UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu kim oldu? 2022 UEFA Kupasını kim aldı? - Haberler

UEFA Kupasını kim aldı 2022? Eintracht Frankfurt ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Sevilla şehrinde karşı karşıya geldi. Roman Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi. Peki, 2022 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu kim oldu? UEFA Kupasını kim aldı? İşte detaylar...

UEFA KUPASINI KİM ALDI 2022?

UEFA Avrupa Ligi finalinde normal süresi 1-1 sona eren maçta Eintracht Frankfurt, seri penaltı atışlarında Rangers'ı 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

NORMAL SÜREDE EŞİTLİK BOZULMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça dengeli bir oyun oynanırken, iki takım da net pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarı da ise sahada bambaşka bir oyun vardı. 57. dakikada Rangers'tan Aribo gol perdesini açarak takımına üstünlüğü getirdi. Bu golden sonra Alman ekibi rakip kalede baskısını artırdı ve 69. dakikada Borre skora dengeyi getiren isim oldu. Normal sürede başka gol olmayınca maç uzatmaya gitti.

ŞAMPİYONU PENALTILAR BELİRLEDİ

Uzatma devrelerinde oldukça temkinli oynayan iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Rangers'ı 5-4 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

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