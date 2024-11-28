UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, GÜNCEL SIRALAMA!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanında ilk yarıyı Victor Osimhen'in golüyle berabere tamamladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, Galatasaray Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede ilk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne? İŞte, GÜNCEL SIRALAMA!
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Golleri 2. dakikada Sven Mijnans ile 43'te Peer Koopmeiners (KK) attı.
UEFA Avrupa Ligi puan durumu:.