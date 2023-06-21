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UEFA Avrupa Ligi'ne neden gidemiyoruz? UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye kaç takım gidecek? UEFA Avrupa Ligi'ne kimler katılacak, kimler gidiyor?

UEFA Avrupa Ligi'ne neden gidemiyoruz? UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye kaç takım gidecek? UEFA Avrupa Ligi'ne kimler katılacak, kimler gidiyor?

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UEFA Avrupa Ligi her yıl olduğu gibi kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'den katılan takımları izlemekten aşina olduğumuz mücadelede Türkiye'den takım göremeyenler soruyor UEFA Avrupa Ligi'ne neden gidemiyoruz? UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye kaç takım gidecek? UEFA Avrupa Ligi'ne kimler katılacak, kimler gidiyor? İşte cevaplar…

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Taraftarlar dünyanın en prestijli futbol mücadelelerine ev sahipliği yapan UEFA Avrupa Ligi'ne neden Türkiye'den takımların gitmediğini soruyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi'ne neden gidemiyoruz? UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye kaç takım gidecek? UEFA Avrupa Ligi'ne kimler katılacak, kimler gidiyor? İşte cevaplar…

UEFA'nın liglerine giden takımların gitme hesaplaması tamamen ilgili ülkenin UEFA'da kazandığı puanlarla ilgili. Yani aynı ülkeden yarışan takımlar orada aldıkları puanlarla aslında bir sonraki sezonda daha çok takım göndermek için de mücadele ediyor.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı elenmesi sonrası, ülke puanı adeta dibe vurdu. UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansını kaybeden Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebilecek. Bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne neden gidemiyoruz? UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye kaç takım gidecek? UEFA Avrupa Ligi'ne kimler katılacak, kimler gidiyor?

Türkiye'den bu sene Avrupa Ligi'ne ülkenin toplam puanının yetmemesi sebebiyle hiçbir takım gitmiyor. Öte yandan bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray, UEFA Konfederasyon Kupası'na Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gidecek.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Adana Demirspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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