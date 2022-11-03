UEFA Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? UEFA Avrupa Ligi grup sıralama kuralları!

UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam grup aşamasının son maçları oynanacak. 4 temsilcimizin de gruplardaki konumları son maçlara göre şekillenecek. Kritik maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? Merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? Konferans Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? İşte, EFA Avrupa Ligi grup sıralama kuralları!

UEFA Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam grup aşamasının son maçları oynanacak. 4 temsilcimizin de gruplardaki konumları son maçlara göre şekillenecek. Kritik maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? Merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? Konferans Ligi'nde puan eşitliğinde neye bakılır? EFA Avrupa Ligi grup sıralama kuralları! İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP SIRALAMA KURALLARI

Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki veya daha fazla takım arasında puan eşitliği olursa sırasıyla:

İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol farkı İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa: Grup geneli gol farkı Grup geneli atılan gol sayısı Grup geneli deplasman golleri sayısı Grup geneli galibiyet sayısı Grup geneli deplasman galibiyeti sayısı Grup geneli fair-play puanı (sarı kart=1, kırmızı kart=3, sarı + kırmızı kart=4 ceza puanı) Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.

SON MAÇLAR ÖNCESİ PUAN DURUMLARI NASIL?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un son maçlar öncesinde gruplardaki konumları ve puan durumları şu şekildedir:

FENERBAHÇE'NİN GRUBU

Temsilcimiz Fenerbahçe son maç öncesi 11 puanla 1. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN GRUBU

Temsilcimiz Trabzonspor son maç öncesi 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'İN GRUBU

Temsilcimiz Başakşehir son maç öncesi 10 puanla 1. sırada bulunuyor.

SİVASSPOR'UN GRUBU

Temsilcimiz Sivasspor son maç öncesi 10 puanla 1. sırada bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP AŞAMASI FORMATI!

Her takım rövanş usulü olmak üzere grubunda 6 maç yapacaktır. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım play-off turuna ve 3. sırada tamamlayan 8 takım Konferans Ligi play-off turuna dahil olurken, son sırada bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.