4 Temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup mücadelelerinde VAR uygulaması olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmakta. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR var mı? UEFA Konferans Ligi maçlarından VAR var mı?

UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR var mı? 4 Temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup mücadelelerinde VAR uygulaması olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmakta. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR var mı? UEFA Konferans Ligi maçlarından VAR var mı? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARINDA VAR SİSTEMİ VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinde grup etaplarında VAR sistemi yer almaktadır.

Ancak temsilcilerimizin de oynadığı play-off mücadelelerinde oldukça tartışmalı kararlardan dolayı oldukça araştırılmış ve bu kararlar sırasında hiç VAR uygulamasına gidilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması bulunmamakta.

PLAYOFFLARDA VAR NEDEN YOK?

UEFA'nın bu maçlara VAR uygulamaması olmamasının nedeni, katılım gösteren takımlarının stadyum alt yapılarının VAR uygulamasına uygun olmaması.

PLAYOFF MAÇLARINDA KALE ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playoff turlarına kale çizgisi teknolojisi bu sezon öncesinde geldi.