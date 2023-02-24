Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleyen kişiler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nerede, hangi ülkede yapılıyor? sorusu araştırılmakta. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans liginde son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nerede, hangi ülkede yapılıyor? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi ülkede gerçekleştiriliyor?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nerede, hangi ülkede yapılıyor? Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor, Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nerede, hangi ülkede yapılıyor? Merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nerede, hangi ülkede yapılıyor? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi ülkede gerçekleştiriliyor?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE YAPILIYOR?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN ekranlarından naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Exxen resmi internet sitesi üzerinden yayını canlı olarak izleyebilir.