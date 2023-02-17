UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak 2023?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için artık geri sayım başlamış durumda. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminin başlama saati, yayıncı kuruluşu ve katılacak takımlar ile ilgili tüm bilgileri derledik! İşte, detaylar...