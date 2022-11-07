UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu?

Futbol severlerin aylardır beklediği UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi için beklenen gün geldi çattı. Kupada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, grubunu lider bitirerek büyük bir başarıya imza attı ve doğrudan son 16'ya kalmayı başardı.İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimine ilişkin tüm bilgiler...

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe'nin rakibi kim?

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için artık geri sayım başlamış durumda. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminin başlama saati, yayıncı kuruluşu ve katılacak takımlar ile ilgili tüm bilgileri derledik! İşte, detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURALARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 14.00'te gerçekleşecek. Kura çekimi TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takımın eşleşmelerinde tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.

Avrupa Ligi'nde yarışan Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri şöyle; Ajax, Bayer Leverkusen,Barcelona, Sporting CP ,Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Juventus, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland ,Nantes ,Monaco