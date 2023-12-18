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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi play off kura çekimi saat kaçta gerçekleşecek merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde merakla beklenen kura çekimi tarihi araştırılmaktadır. Futbolseverler, Avrupa'nın en büyük ikinci kulüp turnuvasında hangi takımların karşı karşıya geleceğini öğrenmek için kura çekimini bekliyor. Çekimin ne zaman yapılacağı konusunda resmi bir açıklama yapıldığında bilgi aktarılacaktır. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'da gerçekleşecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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