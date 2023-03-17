UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? Avrupa Ligi kura canlı izleme linki!

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Merakla takip edilen Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Avrupa Ligi kura çekimi bekleniyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? Avrupa Ligi kura canlı izle!

Uefa Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? sorusu gündemde yer alıyor. Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Merakla takip edilen Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Avrupa Ligi kura çekimi bekleniyor. Peki, UEFA AvrupaLigi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA kura çekimi hangi kanalda? Avrupa Ligi kura canlı izle!

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde ve yarı finalde yarışacak takımların kura çekimi 17 Mart Cuma günü saat 15.00'te gerçekleşecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Mart günü çekilirken, TV 8 Buçuk, UEFA.tv ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.