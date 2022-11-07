UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının bitişiyle beraber Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri ve Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı devam ederken merak edilenler arasında UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? sorusu yer alıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme linki!

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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeŞampiyonlar Ligi grup üçüncüleri ve Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü saat 15:00'da başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Tv8,5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.