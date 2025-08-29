UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri araştırılırken, bu akşam oynanacak maçların ardından kura torbaları netlik kazanacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması öncesi heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, grup kuraları çekilerek takımların rakipleri netleşecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etmesinin ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin yer alacağı torba ve karşılaşabileceği muhtemel rakipler ise futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Avrupa Ligi'nde, 2025-2026 sezonunun grup eşleşmeleri 29 Ağustos 2025 Cuma günü belli olacak. Kura çekimi, Türkiye saati ile 14.00'te (TSİ 14.00) başlayacak ve UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi, Fenerbahçe TV ve UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler, Avrupa Ligi eşleşmelerini anbean takip edebilecek. Tüm torbaların netleşmesinin ardından yapılacak çekiliş, Avrupa futbolunun nabzını tutan önemli organizasyonlardan biri olacak.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nde yoluna lig aşamasından devam edecek olan Fenerbahçe, bu turda toplam 8 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 4'ünü sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti. İşte muhtemel rakipler:

1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2. Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead, Eagles, Utrecht, Genk, Brann

AVRUPA LİGİ LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekiminin ardından oluşacak eşleşmelere göre fikstür çalışmaları kısa süre içinde tamamlanacak ve Avrupa Ligi'nin lig aşamasına dair tüm maç programı, en geç 31 Ağustos Pazar günü futbolseverlerle paylaşılacak. Taraftarlar, temsilcimiz Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de deplasman maçlarının hangi tarihlerde oynanacağını bu duyuruyla öğrenebilecek.