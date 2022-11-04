UEFA Avrupa Ligi grup maçları sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı, son 16 ve son 32 turu kuraları UEFA Avrupa Ligi organizasyonluğunda İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. İşte UEFA Avrupa Ligi 2022 kuralarının gerçekleşeceği tarih ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe- Sivasspor bilet satışı ne zaman? Fenerbahçe- Sivasspor maçı biletleri satışta mı? Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Türk futbolu adına Avrupa'da bir ilk! İşte ülke puan sıralamasındaki yerimiz ve kırdığımız rekorlar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off kuraları için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam son grup maçları oynandı. Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev'i yenerek, Rennes ile arasındaki puan farkını korudu ve grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu son 16 turu play-off kuraları 7 Kasım 2022 Pazartesi günü TSİ 14.00'te çekilecek. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURUNDA HANGİ TAKIMLAR KALDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE SON 16 TURUNA KALDI

Fenerbahçe, gruplarda puan ve averaj farkını koruyarak B Grubunu lider olarak tamamladı ve play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kaldı.

UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 16 turu play-off maçlarını es geçiyor.

Son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi, son 16 turu play-off maçlarının ardından belli olacak.