UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında son maçlar bu akşam oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe gruptan lider çıkmak için, Trabzonspor gruptan çıkmak sahaya çıkacak. Son maçlar öncesi puan durumlarındaki belirsizlik UEFA Avrupa Ligi ikili averaj mı genel averaj mı bakılır? Avrupa Ligi gruplarda ikili averaja mı genel averaja mı önce bakılır? Sorularını gündeme taşıdı. Peki, UEFA Avrupa Ligi ikili averaj mı genel averaj mı?

UEFA Avrupa Ligi ikili averaj mı genel averaj mı? UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında son maçlar bu akşam oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe gruptan lider çıkmak için, Trabzonspor gruptan çıkmak sahaya çıkacak. Son maçlar öncesi puan durumlarındaki belirsizlik UEFA Avrupa Ligi ikili averaj mı genel averaj mı bakılır? Avrupa Ligi gruplarda ikili averaja mı genel averaja mı önce bakılır? Sorularını gündeme taşıdı. Peki, UEFA Avrupa Ligi ikili averaj mı genel averaj mı? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ İKİLİ AVERAJ MI GENEL AVERAJ MI?

Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki veya daha fazla takım arasında puan eşitliği olursa sırasıyla:

İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol farkı İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa: Grup geneli gol farkı Grup geneli atılan gol sayısı Grup geneli deplasman golleri sayısı Grup geneli galibiyet sayısı Grup geneli deplasman galibiyeti sayısı Grup geneli fair-play puanı (sarı kart=1, kırmızı kart=3, sarı + kırmızı kart=4 ceza puanı) Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.

İKİLİ AVERAJ NEDİR?

İkili averaj, puanları eşit olan iki takım arasındaki eşitliği bozmak için puanları eşit iki takımın kendi aralarında yaptıkları maçlarda attıkları gol sayılarına bakılarak hesaplanan averaj türüdür.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP AŞAMASI FORMATI!

Her takım rövanş usulü olmak üzere grubunda 6 maç yapacaktır. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım play-off turuna ve 3. sırada tamamlayan 8 takım Konferans Ligi play-off turuna dahil olurken, son sırada bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.

SON MAÇLAR ÖNCESİ PUAN DURUMLARI NASIL?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un son maçlar öncesinde gruplardaki konumları ve puan durumları şu şekildedir:

FENERBAHÇE'NİN GRUBU

Temsilcimiz Fenerbahçe son maç öncesi 11 puanla 1. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN GRUBU

Temsilcimiz Trabzonspor son maç öncesi 6 puanla 3. sırada bulunuyor.