UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Galatasaray'ın bu zorlu ligde karşılaşacağı takımların kimler olacağı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi, belli oluyor. Bugün saat 15:00'te çekilecek kura çekimi, TV 8.5 ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak.

Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle;