Üye Girişi
Haberler

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray muhtemel rakipleri kimler olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında UEFA Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Galatasaray'ın bu zorlu ligde karşılaşacağı takımların kimler olacağı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi, belli oluyor. Bugün saat 15:00'te çekilecek kura çekimi, TV 8.5 ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak.

Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle;

  • -Freiburg (Almanya)
  • -Marsilya (Fransa)
  • -Rennes (Fransa)
  • -Toulouse (Fransa)
  • -Karabağ (Azerbaycan)
  • -Roma (İtalya)
  • -Sparta Prag (Çekya)
  • -Sporting Lizbon (Portekiz)
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESI SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title