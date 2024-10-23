Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk ediyor. Avrupa'daki son maçında Rigas FS ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 9 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girip son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmanın saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

Galatasaray - Elfsborg mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Elfsborg: Pettersson, Hedlund, Buhari, Henriksson, Yegbe, Hult, Ouma, Zeneli, Qasem, Zeneli, Baidoo