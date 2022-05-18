UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda 2022? UEFA kupa finali hangi kanalda yayınlanıyor? - Haberler

UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Bu akşam saat 22.00'da Frankurt ve Rangers UEFA Avrupa Ligi final müsabakası için karşı karşıya gelecek. Bu heyecana TV ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda? UEFA kupa finali hangi kanalda yayınlanıyor? UEFA maçları hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Avrupa Ligi finali TV8.5 ve EXXEN'den canlı yayınlanacaktır.

FRANKURT - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Frankurt - Rangers maçı 22:00'da başlayacaktır.

FRANKURT - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Frankurt - Rangers maçı 18 Mayıs 2022 Çarşamba bu akşam oynanacaktır.

FRANKURT - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankurt - Rangers maçı TV8.5 ve EXXEN'den canlı yayınlanacaktır.

FRANKURT - RANGERS MAÇI NEREDE?

Frankurt - Rangers maçı, Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

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